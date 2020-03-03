В РФС отреагировали на информацию об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса
В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий в связи с распространением нового коронавируса.
«Отмена массовых мероприятий – не вопрос РФС. Меры по профилактике распространения инфекций принимаются властями, мы будем действовать в соответствии с их решениями», — заявили в службе коммуникаций РФС.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что в мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве.
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.
Источник: в Москве из-за коронавируса запретили проведение международных соревнований
Читайте также
- 3 марта 2020
-
15:19
-
14:52
-
14:38
-
14:35
-
14:27
-
14:14
-
14:10
-
14:04
-
13:51
-
13:33
-
13:19
-
13:18
-
12:54
-
12:46
-
12:19
-
12:15
-
12:03
-
11:56
-
11:53
-
11:36
-
11:19
-
10:42
-
10:17
-
10:01
-
09:48
-
09:38
-
09:23
-
09:15
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
07:35
-
05:46
-
04:55
-
04:43
Партнерский контент