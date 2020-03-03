В РФС отреагировали на информацию об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий в связи с распространением нового коронавируса.



«Отмена массовых мероприятий – не вопрос РФС. Меры по профилактике распространения инфекций принимаются властями, мы будем действовать в соответствии с их решениями», — заявили в службе коммуникаций РФС.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что в мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве.



Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончались более 3000 человек. При этом из заболевших выздоровели более 45 тыс.

Источник: в Москве из-за коронавируса запретили проведение международных соревнований