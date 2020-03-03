Бенитес: в «Реале» никогда не говорил Роналду, как пробивать штрафные

Главный тренер китайского клуба «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес прокомментировал слух, что он учил исполнять штрафные удары нападающего Криштиану Роналду, когда работал с ним в мадридском «Реале».
«Это ложь. Я ни разу не говорил Роналду, как ему нужно пробивать штрафные. Единственный разговор о штрафных, который был между нами, состоялся в Австралии во время подготовки к сезону.
Я сказал ему, что вместе с тренером вратарей проанализировал штрафные удары, которые он исполнял, когда выступал за «Манчестер Юнайтед». Мы также изучили траекторию полёта мяча по отношению к положению стенки.
Тогда наша идея, как тренеров «Ливерпуля», заключалась в том, чтобы попытаться противостоять штрафным ударам «Юнайтед». Но я никогда не говорил Криштиану, как он должен пробивать штрафные», — приводит слова Бенитеса Marca.
- 3 марта 2020
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