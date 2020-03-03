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Игроки «Барселоны» недовольны поведением ассистента Сетьена во время матча с «Реалом»

Игроки «Барселоны» недовольны поведением ассистента Сетьена во время матча с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Футболисты каталонской «Барселоны» остались недовольны поведением Эдера Сарабии, помощника главного тренера Энрике Сетьена, во время выездной встречи 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2), сообщает El Partidazo de COPE на своей странице в «Твиттере».

Сарабия несколько раз кричал в адрес нападающего сине-гранатовых Антуна Гризманна и был разочарован действиями одного из игроков. Футболисты «Барселоны» считают, что член тренерского штаба не должен вести себя подобным образом.

«Барселона», набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 27-м туре каталонская команда сыграет с «Реалом Сосьедад». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 7 марта, начало — в 20:30 мск.

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