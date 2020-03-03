«Я любил рыбалку и Россию». Быстров рассказал, почему не уехал играть в Европу

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер национальной команды U17 Владимир Быстров объяснил, почему провёл всю карьеру на родине.



«Была ли возможность поиграть в Европе? Что-то такое говорили. Звонков напрямую не было. Желание? Не было его. Я любил рыбалку и Россию. Если бы поступило конкретное предложение, возможно, я бы его рассмотрел. Был момент, когда я ещё спрашивал, что там в этом Манчестере, нормально ли там вообще люди живут. Но, в принципе, в России я всегда выступал за клубы, которые боролись за титул и за Лигу чемпионов. Да и не таким сильным футболистом я был, чтобы думать о Европе», — приводит слова Быстрова «Российская газета».



Быстров в ходе своей карьеры, которая длилась с 2002 по 2018 год, защищал цвета «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара» и «Тосно». С 2004 по 2013 год вызывался в сборную России.

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