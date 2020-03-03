Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Я любил рыбалку и Россию». Быстров рассказал, почему не уехал играть в Европу

«Я любил рыбалку и Россию». Быстров рассказал, почему не уехал играть в Европу
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер национальной команды U17 Владимир Быстров объяснил, почему провёл всю карьеру на родине.

«Была ли возможность поиграть в Европе? Что-то такое говорили. Звонков напрямую не было. Желание? Не было его. Я любил рыбалку и Россию. Если бы поступило конкретное предложение, возможно, я бы его рассмотрел. Был момент, когда я ещё спрашивал, что там в этом Манчестере, нормально ли там вообще люди живут. Но, в принципе, в России я всегда выступал за клубы, которые боролись за титул и за Лигу чемпионов. Да и не таким сильным футболистом я был, чтобы думать о Европе», — приводит слова Быстрова «Российская газета».

Быстров в ходе своей карьеры, которая длилась с 2002 по 2018 год, защищал цвета «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара» и «Тосно». С 2004 по 2013 год вызывался в сборную России.

Быстров пинал Квинси, Кебе бегал с ножом. Как футболисты устраивали драки на тренировке
По мотивам стычки в «Баварии».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020