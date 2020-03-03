Арбитр показал игроку «Арсенала» жёлтую карточку за слишком эмоциональную установку мяча
Главный арбитр матча 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» — «Арсенал» Майк Дин остался недоволен реакцией полузащитника «канониров» Маттео Гюэндузи на просьбу переместить мяч ближе к месту нарушения правил.
Услышав свисток, Гюэндузи взял мяч в две руки и слишком эмоционально установил его в указанное место. За это судья наказал француза жёлтой карточкой.
Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 2:0. Авторами голов стали защитник Сократис Папастатопулос и нападающий Эдвард Нкетиа. Форвард Рейсс Нелсон записал в свой актив результативную передачу.
«Канониры» первыми вышли в четвертьфинал Кубка Англии. Остальные матчи 1/8 финала состоятся 3, 4 и 5 марта.
Календарь Кубка Англии сезона-2019/2020.
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