Арбитр показал игроку «Арсенала» жёлтую карточку за слишком эмоциональную установку мяча

Главный арбитр матча 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» — «Арсенал» Майк Дин остался недоволен реакцией полузащитника «канониров» Маттео Гюэндузи на просьбу переместить мяч ближе к месту нарушения правил.

Услышав свисток, Гюэндузи взял мяч в две руки и слишком эмоционально установил его в указанное место. За это судья наказал француза жёлтой карточкой.

Встреча завершилась победой «Арсенала» со счётом 2:0. Авторами голов стали защитник Сократис Папастатопулос и нападающий Эдвард Нкетиа. Форвард Рейсс Нелсон записал в свой актив результативную передачу.

«Канониры» первыми вышли в четвертьфинал Кубка Англии. Остальные матчи 1/8 финала состоятся 3, 4 и 5 марта.

Календарь Кубка Англии сезона-2019/2020.