«Динамо» выступило с заявлением относительно нецензурной брани на дерби со «Спартаком»

«Динамо» на своём сайте опубликовало заявление относительно проявлений агрессии и нецензурной брани во время домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Победу в московском дерби одержали красно-белые — 2:0.

«Руководство клуба и тренерский штаб благодарят всех преданных динамовцев, которые пришли 29 февраля на «ВТБ Арену — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» поболеть за нашу команду в дерби со «Спартаком»! На протяжении всей игры мы чувствовали вашу поддержку, которую искренне ценим.

Вместе с тем выражаем серьёзную озабоченность проявлениями агрессии и нецензурной брани, которые сопровождали принципиальный матч давних соперников на нашем стадионе со стороны болельщиков с обеих сторон.

Считаем, что футбольные матчи с участием московского «Динамо» не должны являться предметом для оскорбительных вербальных упражнений, равно как и для любого рода нарушений общественного правопорядка.

Руководство футбольного клуба «Динамо» и наша команда, как никто, заинтересованы в дальнейшей судьбе и развитии клуба, в привлечении и воспитании новых поклонников бело-голубых в духе уважения к футболу и друг к другу.

Наша цель — создать максимально комфортные условия для всех зрителей на стадионе, вне зависимости от клубных пристрастий, чтобы каждый желающий мог окунуться в атмосферу большого спортивного праздника.

Мы готовы со своей стороны приложить максимум усилий и предпринять все необходимые меры правового, этического и социального характера для полного исключения проявления агрессии и нецензурной брани.

Призываем всех динамовцев уважительно относиться к командам соперников и их болельщикам в родных стенах нашего стадиона и отказаться от действий, провоцирующих инциденты на трибунах. Давайте вместе создавать уникальную атмосферу настоящего праздника на домашних матчах «Динамо», исключив нецензурную лексику и оскорбительные выпады! Ждём вас в Петровском парке!» — говорится в заявлении «Динамо».