Видео с подкатом головой от украинского футболиста набрало более 3 млн просмотров за день

В Сети набирает популярность ролик, на котором футболист из любительского чемпионата Украины необычным образом лишает соперника мяча.



На видео мяч летит в сторону боковой линии, а к нему в это время стремятся два футболиста из разных команд. Один из игроков, понимая, что преимущество на стороне оппонента, решается на отчаянное действие и прыгает головой вперёд. Вместе с мячом он выбил за пределы поля и своего соперника, который не сумел сразу подняться с газона из-за сильного удара. Сразу после остановки игры к нему подбежал медик.



В «Инстаграме» видео с необычным подкатом футболиста набрало более 3 млн просмотров меньше чем за день.

Видео с подкатом украинского футболиста доступно на «Чемпионате».