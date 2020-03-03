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Антон Миранчук: коронавирус раскрутили. Хочешь не хочешь, но начинаешь переживать

Антон Миранчук: коронавирус раскрутили. Хочешь не хочешь, но начинаешь переживать
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением об эпидемии нового коронавируса.

«Как по мне, нужно больше дома сидеть. А если куда-то выходишь, то мыть руки. Новости смотрим, коронавирус раскрутили. Хочешь не хочешь, но начинаешь задумываться, переживать. Но в клубе температуру не меряют, антисептики с собой не носим. Надеюсь, что в Москве до матчей без зрителей не дойдёт, потому что ситуация лучше, чем в Италии. Без зрителей тяжело играть, даже не представляю, как это. Об отмене чемпионата Европы не думаем, мы только чемпионат возобновили. Что будет, то и будет, от нас не зависит», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве.

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