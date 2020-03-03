Ан. Миранчук: о сроках возвращения пока тяжело говорить. С «Ахматом» вряд ли сыграю

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о восстановлении после травмы ноги и поделился ожиданиями от 8 марта.

«Всё отлично. Надеюсь, в ближайшее время буду тренироваться в основной группе. О сроках пока тяжело говорить. С ногой уже всё нормально, главное — выйти на поле и набрать физическую форму, всё-таки я пропустил два сбора. С «Ахматом» вряд ли выйду.

Кому хотел бы подарить цветы на 8 Марта? Маме, девушке, тёте. Если бы бабушка была здесь, то и ей», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Локомотив», набрав 35 очков в 20 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 21-м туре чемпионата России «железнодорожники» сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» 8 марта, начало — в 19:00 мск.