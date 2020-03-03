Ал. Миранчук: Смолов зазывает в Испанию, чемпионат там космический

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о переходе нападающего Фёдора Смолова в «Сельту».

«Мы списываемся, следим за его выступлениями. Федя говорит, что приняли в команде очень хорошо. Можно сказать, зазывает, потому что чемпионат космический. Только радуемся за него, он выделился в матче с «Реалом», это придаст ему уверенности.

Проблема с нападающими у «Локомотива»? Прошёл только один матч. Конечно, если играешь с Федей — это одна игра, когда с Эдером — другая. Это футболисты разного плана.

Федя принял решение что-то поменять к 30 годам, я его поддерживаю. Если бы он этого не сделал, в голове бы потом возникли мысли: «Почему не поехал, не попробовал?» Новый этап всегда даёт новые эмоции. Желаем ему только удачи», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.