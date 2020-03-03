Роналду отправился в Португалию после инсульта матери
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отправился в Португалию в срочном порядке, сообщает O Jogo.
Ранее стало известно, что мать форварда Долорес Авейру минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.
Напомним, завтра, 4 марта, «Ювентус» проведёт ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом». В первом матче команды сыграли вничью — 1:1.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.
Мать Роналду перенесла инсульт
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