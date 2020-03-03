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«Майк Дин, признай, что ненавидишь „Арсенал“». Реакция фанатов на жёлтую карточку Гюэндузи

«Майк Дин, признай, что ненавидишь „Арсенал“». Реакция фанатов на жёлтую карточку Гюэндузи
Футбол / Англия 0

Болельщики в социальный сетях прокомментировали решение главного арбитра матча 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» — «Арсенал» Майка Дина наказать жёлтой карточкой полузащитника «канониров» Маттео Гюэндузи за слишком эмоциональную установку мяча.

Некоторые зрители поддержание решение судьи. Другие уверены, что причиной наказания стала личная неприязнь Дина к «Арсеналу».

«Это несогласие. Такое же, как саркастические аплодисменты после решения арбитра. Не понимаю, почему комментаторы возмущены», — написал болельщик.

«Это можно расценить как несогласие с решением арбитра. Молодец, Майк Дин», — поддержал другой пользователь.

«По правде говоря, это практически прямая красная карточка в мире Майка Дина», — отметил ещё один зритель.

«Майк Дин, просто признай, что ты ненавидишь „Арсенал“, и уволься», — высказался фанат «канониров».

Арбитр показал игроку «Арсенала» жёлтую карточку за слишком эмоциональную установку мяча
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