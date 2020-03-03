«Оренбург» объявил о продлении контракта с Рикарду Алвешем

«Оренбург» в официальном «твиттере» объявил о продлении контракта с португальским полузащитником Рикарду Алвешем.

Новое соглашение между футболистом и российским клубом будет действовать до лета 2022 года.

Алвеш перешёл в «Оренбург» в сентябре 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний португалец принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку.

«Оренбург», набрав 20 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч клуб проведёт 7 марта на своём поле с тульским «Арсеналом».