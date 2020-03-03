5 лучших сейвов 28-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 сейвов 28-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, отразившего удар под перекладину в исполнении игрока «Норвич Сити» (0:1).
Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро отбил удар в упор в матче с «Борнмутом» (2:2).
Далее следует сейв вратаря «Саутгемптона» Алекса Маккарти, который выручил команду при выходе один на один во встрече с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3).
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отразил удар с близкого расстояния в матче с «Эвертоном» (1:1).
Замыкает список вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, который совершил двойной сейв в матче с «Вулверхэмптоном» (0:3).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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