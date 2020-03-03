5 лучших сейвов 28-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 сейвов 28-го тура английской Премьер-лиги.



Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, отразившего удар под перекладину в исполнении игрока «Норвич Сити» (0:1).



Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро отбил удар в упор в матче с «Борнмутом» (2:2).



Далее следует сейв вратаря «Саутгемптона» Алекса Маккарти, который выручил команду при выходе один на один во встрече с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3).



Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отразил удар с близкого расстояния в матче с «Эвертоном» (1:1).



Замыкает список вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, который совершил двойной сейв в матче с «Вулверхэмптоном» (0:3).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020.