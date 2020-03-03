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Новый обзор: Евро-2020 и Олимпиаду отменят из-за коронавируса? Спорта в 2020-м не будет!

Новый обзор: Евро-2020 и Олимпиаду отменят из-за коронавируса? Спорта в 2020-м не будет!
Футбол / Евро-2020 0

Новый обзор на канале «Чемпионата» в YouTube. Как коронавирус начал «бить» по спортивным соревнованиям. Возможно ли, что Евро-2020 и Олимпиаду в Китае отменят?

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. Зафиксировано более 90 тысяч заболевших, из них более 3000 скончались.

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