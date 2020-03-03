Мостовой — о группе сборной России в Лиге наций: сбалансированная, ровная, как и остальные

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА. Напомним, сборная России сыграет в группе 3 Лиги B с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии.
«Я немножко с иронией отношусь к этому турниру. Когда только создали Лигу наций, в футбольном мире ничего не поменялось, просто стало больше матчей, за которыми интересно наблюдать. А что касается нашего жребия: ну, группа как группа. Сбалансированная, ровная, как и остальные. Всё-таки в Лиге наций есть принцип разделения.
У Сербии достаточно хорошая команда, хотя уже многие годы остаётся немного в тени мирового футбола. Турция — непростая команда, они это доказали в матчах с нашей сборной. А венгры всегда хотят как-то хлопнуть дверью, всё-таки их сборная очень давно не получала футбольной славы. Хотя вот недавно «Ференцварош» играл с ЦСКА. В какой-то степени можно использовать как показатель. Но опасно сравнивать клубный футбол и сборную страны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 марта 2020
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