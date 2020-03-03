«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Кубка Англии

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Кубка Англии. Встреча состоится сегодня, 3 марта, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Гилмор, Ковачич, Баркли, Виллиан, Жиру, Педро.



«Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Лаллана, Джонс, Минамино, Мане, Ориги.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной, помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Грэм Скотт.

На предыдущих стадиях Кубка Англии «Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0) и «Халл Сити» (2:1). «Ливерпуль» в свою очередь обыграл «Эвертон» (1:0), после чего со второй попытки одолел «Шрусбери Таун» (2:2, 1:0).