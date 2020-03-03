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Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии. Благодарю всех за поддержку

Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии. Благодарю всех за поддержку
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о состоянии мамы, Долореш, у которой произошёл инсульт.

«Благодарю всех за сообщения в поддержку мамы. В данный момент она находится в стабильном состоянии в больнице. Я и моя семья благодарим медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней. Очень прошу обеспечить нам приватность в настоящее время», — написал Роналду в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении речи и параличе.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого и является. В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.

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