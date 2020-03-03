«Тамбов» показал пустые трибуны в Казани и Сочи в ответ на слова Слуцкого

«Тамбов» опубликовал видеоролик под названием «Вернись домой». Он посвящён недавнему высказыванию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Слуцкий после матча «Тамбов» — «Рубин» (0:0), состоявшегося в Нижнем Новгороде, заявил, что Российская Премьер-Лига должна ужесточать требования к клубам, которые не обладают инфраструктурой.

«Лучше играть на заполненном семитысячнике, чем при семи тысячах на огромном стадионе. Посвящается всем, кто считает, что из Тамбова плохая картинка!» — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».

В конце опубликованного «Тамбовом» ролика показаны кадры из Казани и Сочи. На матче «Рубин» — «Динамо» присутствовало 4757 зрителей. Встречу «Сочи» — «Арсенал» посетило 5720 болельщиков.

Также клуб в ролике показал, сколько зрителей приходило на матчи в Тамбове.