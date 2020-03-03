Матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» перенесён из-за коронавируса

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» перенесён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, игра была запланирована на завтра, 4 марта. Ранее сообщалось, что встреча может пройти без зрителей. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

В первом матче «Милан» и туринский «Ювентус» сыграли вничью — 1:1. В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Рому» со счётом 3:1, а «Милан» оказался сильнее «Торино» (4:2). В другом полуфинале играют «Наполи» и миланский «Интер».

Напомним, действующим обладателем Кубка Италии является римский «Лацио». Лидером по количеству трофеев является «Ювентус» — на счету туринской команды 13 Кубком Италии.