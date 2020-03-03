Главный тренер сборной Венгрии: Россия, Турция и Сербия — фавориты группы в Лиге наций

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА, которая состоялась сегодня, 3 марта, в Амстердаме. Напомним, сборная Венгрии сыграет в группе 3 лиги B с национальными командами Сербии, Турции и России.



«Конечно, сейчас нам важны матчи, которые должны состояться в конце марта. Лига наций ещё впереди. Не могу представить себе более сильных соперников, чем те, что оказались в нашей группе. Три наших соперника — сборные Сербии, Турции и России — являются фаворитами группы, но и мы сделаем всё возможное, чтобы остаться в лиге B. Мы решительно настроены на осенние встречи и с нетерпением ждём матчей», — приводит слова специалиста Origo.

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