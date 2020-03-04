Головин высказался о группе сборной России в Лиге наций УЕФА

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги наций УЕФА, которая состоялась во вторник, 3 марта, в Амстердаме. Напомним, сборная России сыграет в группе 3 лиги B с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии.



«Очень ровная группа. Каждый соперник по-своему интересен. Будем играть и постараемся порадовать болельщиков, чья поддержка будет важна для нас во всех матчах», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, групповой этап Лиги наций сезона-2020/21 пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Победители групп в лиге В поднимутся в дивизион А. В прошлом розыгрыше турнира сборная России заняла 2-е место в лиге B.