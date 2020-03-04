«Ливерпуль» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, мерсисайдцы завершили выступление в нынешнем розыгрыше турнира.



Это поражение стало третьим для «Ливерпуля» в четырёх последних матчах. 18 февраля мерсисайдский клуб уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 0:1. Позже подопечные Юргена Клоппа обыграли «Вест Хэм Юнайтед» в домашнем матче английской Премьер-лиги (3:2), а затем потерпели разгромное поражение от «Уотфорда» в чемпионате Англии (0:3). До этого в нынешнем сезоне у «Ливерпуля» было только два поражения в 41 встрече — в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2) и в игре 1/4 финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (0:5).

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.