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«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Бромвич Альбион» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор. Ему ассистировали судьи на линиях Нил Дэвис и Марк Скоулз.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Мигель Альмирон, которому ассистировал Аллан Сент-Максимен. В концовке тайма гости увеличили разрыв в счёте, отличился Альмирон, который оформил дубль с передачи Жоэлинтона. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Валентин Лацаро. Хозяевам удалось сократить разрыв в счёте на 74-й минуте, отличился Мэтт Филлипс с паса Кеннета Зохоре. В компенсированное время «Вест Бромвич Альбион» забил ещё один гол, автором которого стал Зохоре с паса Кайла Эдвардса.

Кубок Англии. 1/8 финала
03 марта 2020, вторник. 23:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Окончен
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Альмирон – 33'   0:2 Альмирон – 45+1'   0:3 Лацаро – 47'   1:3 Филлипс – 74'   2:3 Зохоре – 90+3'
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