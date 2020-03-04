«Ньюкасл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вест Бромвич Альбион» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор. Ему ассистировали судьи на линиях Нил Дэвис и Марк Скоулз.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Мигель Альмирон, которому ассистировал Аллан Сент-Максимен. В концовке тайма гости увеличили разрыв в счёте, отличился Альмирон, который оформил дубль с передачи Жоэлинтона. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Валентин Лацаро. Хозяевам удалось сократить разрыв в счёте на 74-й минуте, отличился Мэтт Филлипс с паса Кеннета Зохоре. В компенсированное время «Вест Бромвич Альбион» забил ещё один гол, автором которого стал Зохоре с паса Кайла Эдвардса.
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