Линекер: у «Ливерпуля» 3 поражениях в 4 последних матчах. Клопп на выход?

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Кубка Англии лондонскому «Челси» со счётом 0:2, в шутку намекнув на увольнение главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

«3 поражения в 4 последних матча у «Ливерпуля». Клопп на выход?», — написал Линекер в своём «твиттере».

18 февраля мерсисайдский клуб уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 0:1. Позже подопечные Юргена Клоппа обыграли «Вест Хэм Юнайтед» в домашнем матче английской Премьер-лиги (3:2), а затем потерпели разгромное поражение от «Уотфорда» в чемпионате Англии (0:3). До этого в нынешнем сезоне у «Ливерпуля» было только два поражения в 41 встрече — в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2) и в игре 1/4 финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (0:5).