Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).

«Матч с «Челси» был открытым, с игрой на встречных курсах. В первом тайме у нас был момент, когда мы нанесли 3-4 удара подряд, Мане был близок к голу. Нам были нужны свежие игроки, поэтому я совершил несколько замен, но пропущенные голы не слишком помогают. То, что «Челси» играл с нами на контратаках – это нормально. В целом, игра «Ливерпуля» мне понравилась. Мы должны стать лучше и все это понимают. Прошедшие 3 недели нельзя назвать хорошими, но мы должны сделать следующие 3 недели лучшими неделями сезона. В этом наш план.



Сегодня «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси», потому что они забили дважды, а мы допускали грубые ошибки в моментах с пропущенными мячами. Сейчас все наши мысли о «Борнмуте», а не об «Атлетико». Мы хотим начать побеждать», — цитирует Клоппа BBC.



«Ливерпуль» набрал 79 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.