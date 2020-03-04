Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
«Матч с «Челси» был открытым, с игрой на встречных курсах. В первом тайме у нас был момент, когда мы нанесли 3-4 удара подряд, Мане был близок к голу. Нам были нужны свежие игроки, поэтому я совершил несколько замен, но пропущенные голы не слишком помогают. То, что «Челси» играл с нами на контратаках – это нормально. В целом, игра «Ливерпуля» мне понравилась. Мы должны стать лучше и все это понимают. Прошедшие 3 недели нельзя назвать хорошими, но мы должны сделать следующие 3 недели лучшими неделями сезона. В этом наш план.
Сегодня «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси», потому что они забили дважды, а мы допускали грубые ошибки в моментах с пропущенными мячами. Сейчас все наши мысли о «Борнмуте», а не об «Атлетико». Мы хотим начать побеждать», — цитирует Клоппа BBC.
«Ливерпуль» набрал 79 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 4 марта 2020
-
01:55
-
01:38
-
01:23
-
00:56
-
00:52
-
00:39
-
00:37
-
00:05
-
00:03
- 3 марта 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:17
-
23:12
-
22:42
-
22:25
-
22:12
-
21:51
-
21:49
-
21:34
-
21:34
-
21:16
-
21:13
-
21:01
-
20:52
-
20:38
-
20:28
-
20:12
-
20:05
-
19:53
-
19:46
-
19:40
-
19:29
-
19:24
-
19:14