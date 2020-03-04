Впервые с ноября 2014 года «Ливерпуль» уступил в 3 подряд выездных матчах

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, мерсисайдцы завершили выступление в нынешнем розыгрыше турнира.
После гостевых поражений «Атлетико» в матче Лиги чемпионов (0:1) и «Уотфорду» (0:3) в матче английской Премьер-Лиги, «Ливерпуль» впервые с ноября 2014 года потерпел третье подряд поражение на выезде во всех соревнованиях, сообщает Opta в «твиттере».
Тогда под руководством Брендана Роджерса «Ливерпуль» уступил на выезде мадридскому «Реалу» в матче Лиги чемпионов (0:1), а «Ньюкаслу» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:3) в АПЛ.
«Ливерпуль» набрал 79 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем матче «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Борнмут».
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