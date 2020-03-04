Власти Турина объяснили перенос матча «Ювентус» – «Милан» в Кубке Италии

В заявлении местных властей в Турине объясняется, почему они отменили полуфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом».
Изначально, Федерацией футбола Италии были приняты последние рекомендации правительства, которые сняли ограничения в регионе Пьемонт, позволив таким образом всем фанатам, приехавшим не из наиболее пострадавших районов – Ломбардии, Эмилии-Романьи и Венето.
Тем не менее, сегодня в Италии наблюдалось увеличение на 248 случаев заболеванием коронавирусом, доведя общее число заражённых до 2263. Причём случаев с летальным исходом зафиксировано 79, что на 27 больше, по сравнению с прошедшим днём.
Заявление властей Турина подтвердило, что около 40 000 билетов было продано на игру Кубка Италии, которая неизбежно создала бы большие группы людей не только внутри арены, но и в ожидании на входе.
«Прежде всего, было бы невозможно точно определить, кто и где путешествовал, создавая соответствующие риски для общественного здравоохранения», — приводит заявление властей издание Football Italia.
Приостановление учебного процесса в Пьемонте уже продлено с первоначально запланированной даты 3 марта до 8 марта. Это означает, что решение об отмене игры было принято не Федерацией футбола Италии, а региональным правительством в Пьемонте.
В первом матче «Милан» и туринский «Ювентус» сыграли вничью — 1:1. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.
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