Власти Турина объяснили перенос матча «Ювентус» – «Милан» в Кубке Италии

В заявлении местных властей в Турине объясняется, почему они отменили полуфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом».

Изначально, Федерацией футбола Италии были приняты последние рекомендации правительства, которые сняли ограничения в регионе Пьемонт, позволив таким образом всем фанатам, приехавшим не из наиболее пострадавших районов – Ломбардии, Эмилии-Романьи и Венето.

Тем не менее, сегодня в Италии наблюдалось увеличение на 248 случаев заболеванием коронавирусом, доведя общее число заражённых до 2263. Причём случаев с летальным исходом зафиксировано 79, что на 27 больше, по сравнению с прошедшим днём.

Заявление властей Турина подтвердило, что около 40 000 билетов было продано на игру Кубка Италии, которая неизбежно создала бы большие группы людей не только внутри арены, но и в ожидании на входе.

«Прежде всего, было бы невозможно точно определить, кто и где путешествовал, создавая соответствующие риски для общественного здравоохранения», — приводит заявление властей издание Football Italia.

Приостановление учебного процесса в Пьемонте уже продлено с первоначально запланированной даты 3 марта до 8 марта. Это означает, что решение об отмене игры было принято не Федерацией футбола Италии, а региональным правительством в Пьемонте.

В первом матче «Милан» и туринский «Ювентус» сыграли вничью — 1:1. Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.