Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.

«У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждём 45 тыс., а может, даже 46 тыс. болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра», — сказал Федун в интервью «Известиям».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 4 марта, начало — в 19:30 мск.



«Спартак», набрав 25 очков в 20 турах, занимает 9-е место в Российской Премьер-Лиге. «Армейцы» (35) – 4-е. В последнем туре красно-белые обыграли в гостевом матче московское «Динамо» (2:0), а ЦСКА вырвал ничью в компенсированное время в домашней встрече с «Уралом» (1:1).