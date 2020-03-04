Куман: несколько недель назад я отклонил предложение «Барселоны»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что отклонил предложение «Барселоны», поступившее ему несколько недель назад, а также поделился мнением об игре 22-летнего полузащитника каталонцев Френки де Йонга.
«Да, мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад. Я отказал им, потому что возглавляю сборную Нидерландов. Это был неподходящий момент, чтобы уйти.
Френки — очень молодой игрок, и он будет учиться чему-то новому, получая игровую практику. В моей сборной он может выполнять различные роли», — приводит слова Кумана издание Marca.
Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в каталонском клубе в качестве ассистента.
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