Куман: несколько недель назад я отклонил предложение «Барселоны»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что отклонил предложение «Барселоны», поступившее ему несколько недель назад, а также поделился мнением об игре 22-летнего полузащитника каталонцев Френки де Йонга.

«Да, мне позвонили из «Барселоны» несколько недель назад. Я отказал им, потому что возглавляю сборную Нидерландов. Это был неподходящий момент, чтобы уйти.

Френки — очень молодой игрок, и он будет учиться чему-то новому, получая игровую практику. В моей сборной он может выполнять различные роли», — приводит слова Кумана издание Marca.

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».



Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в каталонском клубе в качестве ассистента.