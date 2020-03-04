Яя Туре и «Ботафого» приостановили переговоры

Переговоры между бывшим полузащитником сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре и «Ботафого» были приостановлены. Об этом сообщил вице-президент бразильского клуба по коммерции и маркетингу Рикардо Ротенберг.



«Сегодня я полдня разговаривал с Яя, а затем общался с его английским агентом. Яя сказал нам, что хочет играть за «Ботафого», но переезд в Бразилию – это очень серьёзное решение для него и его семьи. В беседе с агентом мы решили приостановить переговоры, но двери в «Ботафого» по-прежнему открыты. Яя не отказывался от сделки», — написал Ротенберг в «Твиттере».



Последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры 36-летний хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Агент сообщил, что Яя Туре покинул китайский клуб «Циндао Хайню»