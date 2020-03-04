Обладатель Кубка УЕФА в составе «Шахтёра» Кучер завершил карьеру

Бывший футболист сборной Украины Александр Кучер завершил карьеру в возрасте 37 лет и в настоящее время проходит тренерские курсы. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в ролике на канале FootballHub в YouTube.



Последним клубом экс-защитника были львовские «Карпаты», за которые он выступал в прошлом году. Начинал карьеру Александр в харьковском «Арсенале» в 2000 году, а в дальнейшем играл за донецкий «Металлург», «Бананц», «Металлист» и «Кайсериспор». С 2006 по 2017 год защищал цвета донецкого «Шахтёра» и в этот же период вызывался в сборную Украины.



Кучер является семикратным чемпионом Украины и пятикратным обладателем Кубка страны. Также он трижды завоёвывал Суперкубок страны, а в 2009 году с «Шахтёром» выиграл Кубок УЕФА.

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