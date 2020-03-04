Министр спорта Матыцин войдёт в попечительский совет РФС

Министр спорта России Олег Матыцин войдёт в попечительский совет Российского футбольного союза, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в министерстве и в союзе.



4 марта в Москве пройдёт заседание попечительского совета организации, и, по информации источника, в нём впервые примет участие Матыцин.



Попечительский совет РФС был образован летом прошлого года. Инициаторами его создания стали совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон и президент союза Александр Дюков.



Матыцин был назначен на пост министра спорта России в январе. На этой должности он сменил Павла Колобкова. Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), возглавляет Федерацию международного студенческого спорта (FISU). Мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР 1982 года.

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