«Спартак» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 4 марта в 19:30

Сегодня, 4 марта, состоится матч «Спартак» — ЦСКА. Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Алексей Еськов (все — Москва).
В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги победу одержали красно-белые. Матч прошёл 19 августа и завершился со счётом 2:1.
На предыдущих стадиях Кубка России «Спартак» оказался сильнее «КАМАЗа» и «Ростова» (оба — 2:1). ЦСКА в свою очередь прошёл «Аланию» (3:1) и «Уфу» (1:0).
Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020
- 4 марта 2020
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