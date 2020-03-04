Лэмпард рассказал о травмах Виллиана и Ковачича, полученных в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился подробностями в отношении травм полузащитника Матео Ковачича и нападающего Виллиана, полученных в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:0). Из-за повреждения хорват был заменён на 42-й минуте, а бразилец — на 51-й.
«У них возникли проблемы с ахиллом. По словам Виллиана, ситуация достаточно оптимистичная, однако всё будет ясно завтра. Повреждение Ковачича выглядит чуть хуже, однако мы надеемся, что серьёзных последствий удастся избежать.
Посмотрим, как сложатся обстоятельства и как мы сможем решить проблему в полузащите. Все тренеры жалуются на травмы, и я не исключение. Тем не менее мы должны продолжать сражаться теми силами, что есть в нашем распоряжении, и я надеюсь, что показанная сегодня командная игра позволит нам сплотиться для достижения нужной цели», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».
- 4 марта 2020
-
12:31
-
12:29
-
12:00
-
11:59
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:01
-
10:53
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:03
-
09:51
-
09:48
-
09:26
-
09:21
-
08:20
-
08:07
-
04:57
-
04:46
-
04:27
-
03:28
-
03:06
-
02:28
-
02:09
-
01:55
-
01:38
-
01:23
-
00:56
-
00:52
-
00:39
-
00:37
-
00:05
-
00:03