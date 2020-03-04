Лэмпард рассказал о травмах Виллиана и Ковачича, полученных в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился подробностями в отношении травм полузащитника Матео Ковачича и нападающего Виллиана, полученных в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:0). Из-за повреждения хорват был заменён на 42-й минуте, а бразилец — на 51-й.



«У них возникли проблемы с ахиллом. По словам Виллиана, ситуация достаточно оптимистичная, однако всё будет ясно завтра. Повреждение Ковачича выглядит чуть хуже, однако мы надеемся, что серьёзных последствий удастся избежать.



Посмотрим, как сложатся обстоятельства и как мы сможем решить проблему в полузащите. Все тренеры жалуются на травмы, и я не исключение. Тем не менее мы должны продолжать сражаться теми силами, что есть в нашем распоряжении, и я надеюсь, что показанная сегодня командная игра позволит нам сплотиться для достижения нужной цели», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Лэмпард: чувствую гордость за «Челси». Впереди у нас долгий путь