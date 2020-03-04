Федотов: большая удача, что Кокорин появился в «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о переходе в клуб нападающего Александра Кокорина из «Зенита» на правах аренды.
«Кокорин обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными. Несомненно, большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи» в «Твиттере».
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Арендный договор рассчитан до конца нынешнего сезона. В минувшие выходные 28-летний форвард дебютировал за свою новую команду в Российской Премьер-Лиге в домашнем матче 20-го тура с «Арсеналом». Александр отметился голом, однако это не спасло сочинцев от поражения — 1:2.
«Эпопея с «Зенитом» сильно на меня не влияла». Кокорин ярко вернулся в РПЛ!
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