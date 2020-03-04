«Ахмат» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 4 марта в 18:00

Сегодня, 4 марта, состоится матч «Ахмат» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).



В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В 6-м туре Российской Премьер-Лиги они не выявили победителя. Матч прошёл 17 августа и завершился со счётом 0:0.



На предыдущих стадиях Кубка России «Ахмат» оказался сильнее «СКА-Хабаровск» (2:2, 4:2 пен) и «Луча» (5:1). «Зенит» в свою очередь прошёл «Енисей» (2:1) и «Томь» (4:0).



Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.

«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: Семак, Малком и Барриос запомнят визит в Грозный надолго Петербуржцы выигрывали в Грозном в последний раз ещё при Виллаш-Боаше, Халке и Витселе.