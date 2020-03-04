Энди Коул: «МЮ», в отличие от «Ливерпуля», не потребуется 30 лет, чтобы снова выиграть АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением о проблемах, с которыми столкнулись «красные дьяволы» после ухода сэра Алекса Фергюсона с поста главного тренера команды.
«Футбол цикличен. После ухода сэра Алекса любой тренер столкнулся бы с большими трудностями, возглавив «Манчестер Юнайтед». Клубу пришлось совершить много проб и допустить немало ошибок.
С другой стороны, «Ливерпулю» понадобилось 30 лет, чтобы выиграть английскую Премьер-лигу. Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» будет нужно столько же времени, чтобы снова стать чемпионом.
Мы всё ещё на несколько лет отстаём от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Как только у нас получится сократить эту разницу, всё изменится. Но появятся и другие команды, которые будут претендовать на титул», — цитирует Кола Goal со ссылкой на подкаст Counter Attack.
- 4 марта 2020
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