Президент «Урала» — о газоне в Ярославле: на таком поле нельзя играть
Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен состоянием газона на стадионе «Шинник» в Ярославле, где сегодня, 4 марта, екатеринбуржцы проведут матч 1/4 финала Кубка России с одноимённой командой.
«Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.
Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч «Шинник» — «Урал» начнётся в 18:30 мск.
Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.
«Урал» показал состояние поля на стадионе «Шинника». На нём местами нет газона
Читайте также
- 4 марта 2020
-
14:21
-
14:14
-
13:59
-
13:42
-
13:38
-
13:24
-
13:07
-
12:59
-
12:31
-
12:29
-
12:00
-
11:59
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:01
-
10:53
-
10:52
-
10:28
-
10:16
-
10:03
-
09:51
-
09:48
-
09:26
-
09:21
-
08:20
-
08:07
-
04:57
-
04:46
-
04:27
-
03:28
-
03:06
-
02:28
-
02:09
-
01:55
Партнерский контент