Президент «Урала» — о газоне в Ярославле: на таком поле нельзя играть

Президент «Урала» Григорий Иванов недоволен состоянием газона на стадионе «Шинник» в Ярославле, где сегодня, 4 марта, екатеринбуржцы проведут матч 1/4 финала Кубка России с одноимённой командой.

«Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле.

Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч «Шинник» — «Урал» начнётся в 18:30 мск.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.