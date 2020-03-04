В Болгарии футболист не забил с нескольких сантиметров

В матче Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА 1948» произошёл курьёзный эпизод.
В начале встречи, на 6-й минуте, хозяева подавали угловой. На навес откликнулся один из футболистов, однако его удар пришёлся в штангу. После этого мяч отскочил в сторону, где на подборе сыграл ещё один игрок «Локомотива». Ему удалось удачно прострелить на не забившего секундой ранее партнёра, которому оставалось лишь поразить пустые ворота с нескольких сантиметров. Однако вместо этого игрок ударил под мяч, в результате чего снаряд отправился в перекладину, а затем отскочил в сторону, где на этот раз уже был защитник ЦСКА, который не стал медлить и увёл угрозу от ворот своей команды.
Промах партнёра не деморализовал футболистов «Локомотива», и они довели матч с ЦСКА до победы — 2:0.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
- 4 марта 2020
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