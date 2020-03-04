«Локомотив» объявил о сотрудничестве с «Шоколадницей», PepsiCo и AB InBev Efes

Московский «Локомотив» объявил о заключении долгосрочного соглашения с компанией «Аренафудс», входящей в группу компаний «Шоколадница», а также с PepsiCo и AB InBev Efes (производитель бренда BUD Alcohol Free).



«Для нас принципиально важно существенно повысить уровень комфорта на стадионе. Рассчитываем на опыт и профессионализм наших новых партнёров, чтобы вместе мы смогли разнообразить меню и создать все условия для удобства болельщиков. Надеюсь, на ближайших матчах все смогут оценить, насколько нам удалось решить эту задачу. Дело не ограничится изменениями в ближайшем будущем – у нас длительный договор и долгосрочная программа сотрудничества. В новом проекте стадиона вопросам питания также будет уделено очень серьёзное внимание. Привлечение мировых брендов на стадион – это ещё один вклад в развитие клуба. Дело не только в улучшении условий для болельщиков, но и в коммерческих реалиях», — заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.



«Аренафудс» стала эксклюзивным оператором питания на стадионе «железнодорожников». На арене будет представлено большинство брендов группы компаний «Шоколадница»: «Кофехаус», New Yorker, Burger King и Pizza Hut. PepsiCo и AB InBev Efes стали партнёрами клуба в категориях «Безалкогольные напитки и соки» и «Безалкогольное пиво» соответственно. Компания PepsiCo пролонгировала свой контракт с «Локомотивом» на три ближайших сезона.