Болельщики «Зенита» смогут бесплатно попасть на матч с «Ахматом» в Грозном

Пресс-служба «Ахмата» в «Твиттере» сообщила, что болельщики «Зенита» получат возможность бесплатно попасть на предстоящий матч 1/4 финала Кубка России.



Также грозненцы показали, в какой форме команды выйдут на поле. Хозяева сыграют в домашнем бело-зелёном комплекте. Гости выступят в синей форме.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится сегодня, 4 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).



Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020