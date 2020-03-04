Болельщики «Зенита» смогут бесплатно попасть на матч с «Ахматом» в Грозном
Пресс-служба «Ахмата» в «Твиттере» сообщила, что болельщики «Зенита» получат возможность бесплатно попасть на предстоящий матч 1/4 финала Кубка России.
Также грозненцы показали, в какой форме команды выйдут на поле. Хозяева сыграют в домашнем бело-зелёном комплекте. Гости выступят в синей форме.
Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится сегодня, 4 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
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