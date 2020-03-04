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Мостовой: ЦСКА еле унёс ноги от «Урала». «Спартак» — фаворит

Мостовой: ЦСКА еле унёс ноги от «Урала». «Спартак» — фаворит
Футбол / Кубок России 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 4 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 19:30 мск.

«В эмоциональном плане «Спартак» сегодня имеет преимущество перед ЦСКА. Красно-белые начали весеннюю часть чемпионата с победы над «Динамо», а игроки ЦСКА, наоборот, еле ноги унесли от «Урала». Более того, «Спартак» будет играть дома. Да и в физическом плане красно-белые выглядят интереснее, чем ЦСКА. Так что «Спартак» — фаворит. Любая победа — это большой плюс. А до победы в Кубке осталось меньше шагов, чем до попадания в зону Лиги чемпионов. Но если они сегодня проиграют, будет очередной провал.

Не считаю, что стоит называть Тедеско хорошим мотиватором из-за побед в двух последних дерби. После победы над «Локомотивом» «Спартак» проиграл несколько матчей. Тогда получается, что Тедеско мотивировал игроков в матче с «Локомотивом» и демотивировал с другими командами? Нет, это просто футбол», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

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В трёх последних очных встречах до перерыва был забит всего один мяч.
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