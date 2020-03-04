«Рубин» готов вернуться на «Ак Барс Арену» в конце апреля
В «Рубине» выразили готовность вернуться на стадион «Ак Барс Арена» в Казани, где ранее проходили домашние матчи команды.
«Если газон на «Ак Барс Арене» будет готов к 26 апреля, то мы вернёмся на этот стадион», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Стадион «Ак Барс Арена», ранее носивший название «Казань Арена», был построен в мае 2013 года и вмещает 45 379 человек. В нынешнем сезоне «Рубин» не провёл на нём ни одного матча и всех своих соперников принимал на стадионе «Центральный», вместимость которого составляет 28 856 зрителей.
«Рубин», набрав 20 очков в 20 турах, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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