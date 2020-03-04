Мюллер попытался повторить угловой Александер-Арнольда, но рассмешил болельщиков

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер развеселил болельщиков в выездном матче 1/4 финала Кубка Германии с «Шальке-04» (1:0).
В начале второго тайма, на 52-й минуте, мюнхенцы получили право на угловой. У флажка оказался Мюллер, который сначала сделал вид, что уступает мяч своему партнёру Йозуа Киммиху, а затем начал пятиться обратно. Задумку Томаса оценил полузащитник Филиппе Коутиньо. Бразилец ворвался в штрафную площадь, где ожидал получить пас от немца, однако у того ничего не вышло, и мяч ушёл за лицевую линию.
Неудача Мюллера рассмешила болельщиков. Сам футболист не скрывал разочарования, схватившись за голову и упав на газон.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
Напомним, похожий трюк в прошлом году удался защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду. В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» англичанин воспользовался невнимательностью соперников и прострелил с углового на стоявшего в одиночестве нападающего Дивока Ориги, который пробил в девятку и установил счёт 4:0, завершив камбэк красных.
- 4 марта 2020
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