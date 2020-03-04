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Парфёнов узнал о переносе матча с «Шинником» от корреспондента «Чемпионата»

Парфёнов узнал о переносе матча с «Шинником» от корреспондента «Чемпионата»
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов признался, что не знал о переносе матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником».

«Времени говорить сейчас нет — я готовлюсь к матчу. Его перенесли? Я вот только от вас это узнаю сейчас, спасибо, что сказали», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Шинник» — «Урал» был перенесён из-за состояния поля на стадионе «Шинник» в Ярославле. Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля на арене. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.

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