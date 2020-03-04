Как завершится матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА?

Сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдёт встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Спартак» — ЦСКА. Начало столичного дерби запланировано на 19:30 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится матч «Спартак» — ЦСКА?

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

Напомним, в 1/8 финала Кубка России «армейцы» на своём поле обыграли «Уфу» (1:0), а красно-белые одержали победу в домашней встрече с «Ростовом» (2:1).

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». «Железнодорожники» занимают первое место по количеству титулов в истории турнира (8), ЦСКА (7) — второе, «Спартак» (3) и «Зенит» (3) — третье.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2019/2020.