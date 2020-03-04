Замгендиректора «Шинника»: мы были готовы играть. Всегда начинали сезон на таком поле

Заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом».



«Игру отменили. Не знаю, почему РФС не мог сообщить об этом раньше, прислать комиссию. Тем более президент «Урала» говорил, что команда готова играть на этом поле. Комиссия поставила тройку нашему газону. Мы были готовы играть сегодня, всегда начинали сезон на таком поле», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться сегодня, 4 марта, на стадионе «Шинник» в Ярославле. Начало встречи было назначено на 18:30 мск.



Ранее пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля на арене. На снимках видно, что на определённых участках поля отсутствует газон. Вместо травы там песок, на котором остаются следы.

Парфёнов узнал о переносе матча с «Шинником» от корреспондента «Чемпионата»