«Урал»: почему об отмене матча нам говорят за несколько часов до его начала?

В «Урале» прокомментировали решение Российского футбольного союза (РФС) перенести встречу 1/4 финала Кубка страны с «Шинником» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.
«Из-за переноса матча с «Шинником» у нас пропали три полноценных дня тренировок. Главный вопрос — почему об отмене матча нам говорят за несколько часов до его начала, а не, например, вчера? Поле же и до сегодняшнего дня было в непригодном для матча состоянии.
Если бы нас предупредили раньше, мы бы просто не летели в Ярославль. А теперь мы потеряли три дня тренировок — вчера не хотели сильно нагружать футболистов перед игрой, сегодня должен был быть матч, а в четверг — выходной. Теперь график нужно было переделывать.
Хорошо, что мы нашли возможность вечером потренироваться в тренажёрном зале, а завтра с утра вылететь в Сочи. Но цикл подготовки к матчу с «Сочи» уже сломан», — сказали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым в пресс-службе «Урала».
- 4 марта 2020
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