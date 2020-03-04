«Урал»: почему об отмене матча нам говорят за несколько часов до его начала?

В «Урале» прокомментировали решение Российского футбольного союза (РФС) перенести встречу 1/4 финала Кубка страны с «Шинником» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.

«Из-за переноса матча с «Шинником» у нас пропали три полноценных дня тренировок. Главный вопрос — почему об отмене матча нам говорят за несколько часов до его начала, а не, например, вчера? Поле же и до сегодняшнего дня было в непригодном для матча состоянии.

Если бы нас предупредили раньше, мы бы просто не летели в Ярославль. А теперь мы потеряли три дня тренировок — вчера не хотели сильно нагружать футболистов перед игрой, сегодня должен был быть матч, а в четверг — выходной. Теперь график нужно было переделывать.

Хорошо, что мы нашли возможность вечером потренироваться в тренажёрном зале, а завтра с утра вылететь в Сочи. Но цикл подготовки к матчу с «Сочи» уже сломан», — сказали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым в пресс-службе «Урала».