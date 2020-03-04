Жена Мамаева: если бы Павел не попал в колонию, наша семья могла развалиться
Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как на её мужа повлияло пребывание в колонии общего режима, где он отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года.
«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.
Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то что я не жалела его, он всё выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», — приводит слова Аланы Donday.
Напомним, Мамаев вышел на свободу в середине сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению. Позднее Павел заключил соглашение с «Ростовом» (до инцидента в Москве он выступал за «Краснодар»).
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватно ведущая себя женщина
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